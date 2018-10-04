В Калининградской области впервые проведут Форум козоводов
Выставка козлов и дегустации сыров состоятся под Зеленоградском
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Первый в регионе Форум козоводов Калининградской области проведут 12 октября. Как сообщает администрация Зеленоградска, мероприятие состоится на территории крестьянского фермерского хозяйства в поселке Логвино.
Находящаяся там семейная животноводческая ферма специализируется на разведении коз Зааненской породы и производстве сыров из козьего молока.
В рамках форума пройдет научно-практический семинар с ведущими специалистами в отрасли козоводства, дегустации сыров и выставка козлов-производителей Зааненской породы.