В Калининградской области впервые проведут Форум козоводов

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-04T16:59:52+03:00

Выставка козлов и дегустации сыров состоятся под Зеленоградском

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Первый в регионе Форум козоводов Калининградской области проведут 12 октября. Как сообщает администрация Зеленоградска, мероприятие состоится на территории крестьянского фермерского хозяйства в поселке Логвино.

Находящаяся там семейная животноводческая ферма специализируется на разведении коз Зааненской породы и производстве сыров из козьего молока.

В рамках форума пройдет научно-практический семинар с ведущими специалистами в отрасли козоводства, дегустации сыров и выставка козлов-производителей Зааненской породы.