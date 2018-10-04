За месяц калининградские приставы арестовали 158 автомобилей должников

СЕГОДНЯ 18:21 2018-10-04T18:22:09+03:00

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С 7 сентября в Калининградской области проходило профилактическое мероприятие «Дорожный пристав». За это время приставы выявили и арестовали 158 автомобилей, принадлежащих должником, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов. Общая стоимость арестованных автомобилей составила 78 млн рублей.

Владельцы арестованных машин имели долги по налогам, коммунальным платежам, кредитам.

- Должникам в 10-дневный срок необходимо оплатить задолженности, в противном случае их автомобили будут выставлены на торги и проданы, а деньги, полученные от их реализации, будут направлены в счет погашения задолженностей, - заявили в пресс-службе судебных приставов.