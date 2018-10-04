2018-10-04T20:25:01+03:00
Общество

В Калининграде на Центральном рынке покупателям предлагают мухоморы

В соцсетях шутят, что ими можно накормить домашнего лося
Иван МАРКОВ
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Мухоморы на прилавке одного из продавцов Центрального рынкаМухоморы на прилавке одного из продавцов Центрального рынкаФото: Анна Карпенко
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В четверг посетившая Центральный рынок руководитель Союза фотохудожников Анна Карпенко заметила на одном из прилавков пластиковое ведерко с мухоморами. По словам Анны, продавца она ждала примерно 15 минут, но он никак не подходил, поэтому цену на грибы оперативно узнать не получилось. Тем временем, в комментариях под постом в фейсбуке с фотографией ведерка с мухоморами уже появилось множество комментариев.

Кто-то считает, что мухоморами можно лечить суставы, кто-то предположил, что ими можно «накормить домашнего лося, а один из подписчиков предположил, что мухоморы на прилавке для того, чтобы покупатель был осторожен, выбирая грибы, и думал о том, чем ему этот выбор должен грозить.

Большинство комментаторов сошлось на мысли о том, что предложение родил спрос калининградцев на мухоморы. Правда, что с ними делать, пока никто так и не понял.

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