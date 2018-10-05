В Центральном районе Калининграда ночью сгорела закусочная

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-05T08:20:22+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Минувшей ночью по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Центрального района Калининграда. На часах было 03:17, когда поступило сообщение о том, что на улице Красносельской горит здание.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сгорела одноэтажная закусочная у магазина.

О пострадавших не сообщается.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 11 человек и 3 единиц техники.