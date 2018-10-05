2018-10-05T09:53:10+03:00
Общество

В Калининградской области 11,5 млн рублей потратили на машины для тушения лесных пожаров

Деньги были выделены из регионального бюджета
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Фонд техники пожарно-химических станций в Калининградской области пополнится новыми пожарными машинами. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ключи от новых авто вручат спасателям в пятницу 5 октября.

Известно, что на средства областного бюджета в рамках подготовки к следующему пожароопасному сезону приобрели четыре автомобиля, три из них будут использоваться для тушения лесных пожаров. Общая стоимость транспорта составила 11,5 млн рублей.

Транспорт передадут в фонд техники отряда государственной противопожарной службы.

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