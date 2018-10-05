В Калининградской области 11,5 млн рублей потратили на машины для тушения лесных пожаров
Деньги были выделены из регионального бюджета
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Фонд техники пожарно-химических станций в Калининградской области пополнится новыми пожарными машинами. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ключи от новых авто вручат спасателям в пятницу 5 октября.
Известно, что на средства областного бюджета в рамках подготовки к следующему пожароопасному сезону приобрели четыре автомобиля, три из них будут использоваться для тушения лесных пожаров. Общая стоимость транспорта составила 11,5 млн рублей.
Транспорт передадут в фонд техники отряда государственной противопожарной службы.