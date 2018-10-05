В Зеленоградске отремонтировали старинное здание музея, которое заливало водой

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-05T10:16:43+03:00

Теперь в подвальные помещения можно спокойно входить

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В Зеленоградске завершили работы по устройству дренажа здания местного краеведческого музея, расположенного на ул. Ленина (о музее читайте тут). Как сообщает администрация Зеленоградска, в рамках муниципального контракта стоимостью 848 тысяч 308 рублей подрядной организацией произведены работы по устройству дренажа, ливневой канализации и новой отмостки здания.

Ремонт был необходим, так как подвальное помещение, в котором расположена арт-студия для художников, затапливало водой.

Финансирование объекта осуществлено за счет средств адресной инвестиционной программы Зеленоградского городского округа.

Зеленоградский городской краеведческий музей расположен в здании Виллы Крелль, которая была построена в Кранце в начале XX века. Название получила от фамилии владельца, адвоката и нотариуса Макса Крелля, переехавшего в Кранц с семьей после отставки с поста мэра Мемеля (ныне Клайпеда). Вилла возведена по уникальному проекту, в котором русский стиль смешан с готикой.

Вилла носит статус объекта культурного наследия регионального значения.