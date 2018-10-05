Калининград вошел в топ популярных городов для путешествий на октябрьские выходные

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-05T10:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Агентство ТурСтат представило лучшие направления для путешествий на октябрьские выходные. Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей.

В топ-5 лучших октябрьских событий, популярных у горожан и туристов в ближайшие выходные 6 и 7 октября, вошли фестиваль классических автомобилей Moscow Classic Grand Prix в Московской области, театральный фестиваль "Балтийские сезоны" в Калининграде, кузнечный фестиваль "День скобаря" в Пскове, исторический фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года" в Ростовской области и Цветаевский праздник поэзии в Тарусе Калужской области.

XV Международный фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет с 6 октября по 30 ноября в Калининграде и Светлогорске.