2018-10-05T10:42:22+03:00
Общество

Министр строительства: Дома необходимо обеспечивать нормальными детскими площадками и озеленением

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области ведется активная работа с застройщиками по созданию комфортной среды на вводимых ими в эксплуатацию объектах. Об этом на заседании правления Российского союза строителей заявил врио министра строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

- Необходимо обеспечить дома малыми архитектурными формами, нормальными детскими площадками, озеленением. Предусмотреть благоустройство общедомовой территории. Немаловажна «безбарьерная среда». Мы пытаемся с застройщиками на эту тему постоянно воевать, - заявил глава министерства.

По словам Черномаза, при строительстве домов нужно рассчитывать на маломобильные группы населения.

- Необходимо предусмотреть контактную плитку, пандусы, лифт на первом этаже на уровне подъезда. Таким образом, обеспечить доступ для всех категорий населения, - добавил Сергей Черномаз.

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