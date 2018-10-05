2018-10-05T10:47:01+03:00
Общество

В Калининграде 14 улиц остались без горячей воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в пятницу, 5 октября, проводятся работы на «Цепрусе», из-за этого до 18 часов от горячей воды будут отключены ряд домов на 12-ти улицах:

ул. Белинского 38, 40, 53-63

ул. Брусничная 2, 5-13

ул. Воздушная 2-110, 21-31

пер. Воздушный 4, 9-11

ул. Глазунова 7-11

ул. Красносельская 5-7, 21-31, 36-40а, 56, 60, 67а-б

ул. Менделеева 2-12а, 13 (школа № 19), 18 (д/с № 2)

ул. Мишина 1, 8

пр. Победы 88-94, 130-144а-г, 137, 143, 189, 189а

ул. Радистов 33

пер. Радистов 2

ул. Тенистая аллея 5-9а, 13-19, 28-30, 35.

Также до 18 часов горчйев воды не будет на двух улицах на Сельме: ул. Маточкина 2, 3-3а, 5-9, 6-8, ул. Ген. Челнокова 34-36.

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