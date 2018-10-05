В Гурьевске пьяная пенсионерка угрожала школьнице электрошокером
.Фото: Александр Подгорчук
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На 66-летнюю жительницу Гурьевского района завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Пьяная пенсионерка встретила во дворе дома10-летнюю девочку и стала угрожать ей убийством, демонстрируя электрошокер. Пятикласснице удалось убежать и рассказать о произошедшем матери, которая вызвала полицейских.
Прибывшие на место участковые изъяли у буйной пенсионерки электрошокер.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.