Комитет муниципального контроля мэрии Калининграда возглавил Евгений Чернышев
.Фото: мэрия Калининграда
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Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Калининграда – председателя комитета муниципального контроля назначен Евгений Чернышев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее Чернышев возглавлял избирательную комиссию Калининграда.
Комитет муниципального контроля объединяет в себе функции, которые ранее были закреплены за другими структурными подразделениям администрации. В обязанности нового комитета входит земельный и лесной контроль, контроль в сфере благоустройства, жилищный контроль и контроль за размещением объектов торговли и рекламы.