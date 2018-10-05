Комитет муниципального контроля мэрии Калининграда возглавил Евгений Чернышев

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-05T11:05:00+03:00

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Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Калининграда – председателя комитета муниципального контроля назначен Евгений Чернышев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее Чернышев возглавлял избирательную комиссию Калининграда.

Комитет муниципального контроля объединяет в себе функции, которые ранее были закреплены за другими структурными подразделениям администрации. В обязанности нового комитета входит земельный и лесной контроль, контроль в сфере благоустройства, жилищный контроль и контроль за размещением объектов торговли и рекламы.