2018-10-05T11:18:00+03:00
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Евгений Гришковец – о Романе Карцеве: «Он был для людей неразрывно связан с радостью»

Писатель вспоминает известного юмориста
Александр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший четверг 4 октября в ЦДЛ проводили легендарного одессита, Романа Карцева.

Калининградский писатель Евгений Гришковец вспомнил юмориста и посвятил ему трогательную запись в своем интернет-дневнике.

«Мне довелось работать в одном с ним театре и видеть его последний раз лет 8 назад. Когда я его встречал, он почти всегда был не в настроении, плохо себя чувствовал, - пишет Евгений Гришковец. - Но когда его видели люди, даже не веселого, пожилого — все улыбались. Он был для людей неразрывно связан с радостью, смехом и безупречным юмором. Одесским юмором. Всякий знал, что Роман Карцев одессит и одессит высшей пробы. Люди видели его и улыбались от счастья… Улыбались просто от того, что видели такого чудесного человека. Он ассоциировался только с радостью, как и город Одесса, в котором он родился и который прославлял».

Евгений Гришковец в своей записи отметил, что Роман Карцев незаменим.

«Он и его образ незаменимы, как незаменима Одесса в сознании многих и многих моих соотечественников», - написал Гришковец.

О последнем визите Романа Карцева в Калининградскую область, читайте тут. Большое интервью с юмористом, которое он дал в Светлогорске – читайте тут.

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