В Калининграде пройдут открытые чтения стихотворений Высоцкого

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-05T11:36:15+03:00

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В Калининградской области готовятся к Дням литературы, крупнейшему культурному форуму региона. В программе выставки и презентации книг, конференции, публичные лекции, литературные вечера и творческие встречи с писателями.

Как сообщают организаторы, цикл мероприятий откроют 15 октября литературным флешмобом «Читаем Высоцкого» у стен областного драмтеатра. В поэтических чтениях смогут принять участие все поклонники творчества Владимира Высоцкого. Торжественное открытие Дней литературы – 16 октября в Кафедральном соборе.

В проведении мероприятий планируется задействовать более 50-ти площадок: библиотеки, театры, музеи, дома культуры. Гостями Калининграда станут писатели, поэты и драматурги.

Дни литературы завершатся 31 октября.