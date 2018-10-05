В Калининграде пройдут открытые чтения стихотворений Высоцкого
В Калининградской области готовятся к Дням литературы, крупнейшему культурному форуму региона. В программе выставки и презентации книг, конференции, публичные лекции, литературные вечера и творческие встречи с писателями.
Как сообщают организаторы, цикл мероприятий откроют 15 октября литературным флешмобом «Читаем Высоцкого» у стен областного драмтеатра. В поэтических чтениях смогут принять участие все поклонники творчества Владимира Высоцкого. Торжественное открытие Дней литературы – 16 октября в Кафедральном соборе.
В проведении мероприятий планируется задействовать более 50-ти площадок: библиотеки, театры, музеи, дома культуры. Гостями Калининграда станут писатели, поэты и драматурги.
Дни литературы завершатся 31 октября.