В Советске с водителя автобуса, сливавшего топливо, взыскали 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-05T11:49:51+03:00

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В Советске водителю автобуса, который сливал топливо, придется компенсировать работодателю ущерб. Об этом сообащет пресс-служба областного суда.

В афере участвовали водители трех автобусов, которые работали на маршруте Советск- Балтийская АЭС – Советск. Они совершали меньше рейсов, чем было необходимо, экономили топливо и присваивали его себе.

В ходе проверки работодатель выявил расхождения в километраже и выявил преступную схему. Двое водителей признали свою вину, и возместил ущерб, а вот третий отказался, так что вопрос пришлось решать в суде.

Суд приговорил его к штрафу в размере 120 тысяч рублей.