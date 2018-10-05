В Советске с водителя автобуса, сливавшего топливо, взыскали 120 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Советске водителю автобуса, который сливал топливо, придется компенсировать работодателю ущерб. Об этом сообащет пресс-служба областного суда.
В афере участвовали водители трех автобусов, которые работали на маршруте Советск- Балтийская АЭС – Советск. Они совершали меньше рейсов, чем было необходимо, экономили топливо и присваивали его себе.
В ходе проверки работодатель выявил расхождения в километраже и выявил преступную схему. Двое водителей признали свою вину, и возместил ущерб, а вот третий отказался, так что вопрос пришлось решать в суде.
Суд приговорил его к штрафу в размере 120 тысяч рублей.