2018-10-05T12:28:06+03:00
Общество

Силанов о ситуации в Прибрежном: По документам - все в норме, но жалобы продолжают поступать

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде будет создана экспертная группа, которая займется решением проблемы с загрязнением воздуха в поселке Прибрежный. Об этом заявил глава города Алексей Силанов.

- Проблема остается актуальной, жители Прибрежного предъявляют вполне справедливые требования, касающиеся охраны их здоровья. По документам у предприятий - все в норме, тем не менее, жалобы от жителей на загрязнение воздуха продолжают поступать, - сказал мэр.

Силанов отметил, что для установления причин загрязнения воздуха в микрорайоне Прибрежный в первую очередь необходимо провести экологическое расследование и выполнить оценку качества атмосферного воздуха. Он также добавил, что необходимо рассчитать затраты на проведение комплекса работ, подписать соглашение о финансировании исследований за счёт хозяйствующих субъектов в Прибрежном.

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