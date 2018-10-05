2018-10-05T12:54:38+03:00
Общество

ОНФ: «АтлантНИРО» купило роскошный автомобиль за 2,8 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: toyota.ru
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В Калининградской области бюджетное научное учреждение «АтлантНИРО» купило автомобиль Toyota Camry стоимостью 2 млн 820 тыс. 140 руб. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства потребовалась «Тойота» в роскошной комплектации - Executive Safety. Эта комплектация, согласно данным сайта производителя автомобиля, включает в себя климат-контроль, подогрев руля, навигационную систему, аудиосистему премиум-класса и другие особенности, необходимость которых для выполнения обязанностей государственного служащего активисты ОНФ поставили под сомнение.

- Нас смущает цена автомобиля – почти три миллиона рублей. Это очень серьезные деньги. По нашему мнению, закупаемый на бюджетные средства автомобиль должен выполнять свою основную функцию – возить людей. А все остальные приятные дополнения, вроде кожаных сидений, климат-контроля и аудиосистемы, которые описаны в этой закупке, мы считаем роскошью, как и мотор мощностью под 250 «лошадей». К чему эти излишества, если речь идет о средстве передвижения? Есть большое количество предложений в местных автосалонах гораздо дешевле. Я говорю об автомобилях экономкласса, которые, по нашему мнению, более уместны для использования в служебных целях, – отметилсопредседатель регионального штаба ОНФ в Калининградской области Олег Авдыш.

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в Калининградской области направили запрос по факту в ФГБНУ «АтлантНИРО» с просьбой объяснить необходимость подобных трат. Также направлен запрос в прокуратуру области.

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