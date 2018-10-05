Калининградец за полтора месяца объехал воинские захоронения Первой мировой и составил их карту

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-05T13:24:48+03:00

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В ноябре этого года исполняется 100 лет окончания Первой мировой войны, в которой, по оценкам историков, погибло более 20 миллионов человек и около 55 миллионов получили ранения. К этой скорбной дате калининградец Александр Панфилов решил за полтора месяца объехать все учтенные государством воинские захоронения и памятные знаки ПМВ, составить их интернет-карту, а также зафиксировать, в каком состоянии сегодня эти охраняемые законом объекты находятся.

- Карта была составлена заранее, - говорит Панфилов. – Это, можно сказать, версия 2.0. Добавлены 13 солдатских кладбищ, а также внесены исправления по нескольким прошлогодним объектам. Все фотографии сделаны в августе-сентябре 2018 года, и на сегодняшний день это самая свежая информация по учтенному государством наследию той войны.

По словам Панфилова, для удобства он использовал два типа обозначения объектов: захоронения (их на карте 84) и памятные знаки (их 45). Для каждой категории используется своя пиктограмма, выполненная в цвете своего муниципалитета. По пиктограмме можно определить юридический статус объекта: синий ободок — объект культурного наследия, а светло-коричневый — воинское захоронение. В некоторых случаях есть оба, это значит, что захоронение является объектом культурного наследия.

- Хочу обратить внимание, - добавляет Панфилов, - что это далеко не все существующие захоронения и памятники, а лишь те, что официально зарегистрированы государством в Калининградской области.