На ул. Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101
.Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 5 октября, на улице Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101 на 140 мест . Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава горсовета Андрей Кропоткин.
В новом корпусе созданы спортивный и музыкальный залы, кабинеты изостудии, игротека, логопедический кабинет и компьютерный класс. На территории есть спортивная площадка со специальным покрытием, игровые комплекты.
По словам Кропоткина, на подготовку корпуса было выделено более 21 млн рублей.