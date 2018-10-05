На ул. Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-05T14:15:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 октября, на улице Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101 на 140 мест . Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава горсовета Андрей Кропоткин.

В новом корпусе созданы спортивный и музыкальный залы, кабинеты изостудии, игротека, логопедический кабинет и компьютерный класс. На территории есть спортивная площадка со специальным покрытием, игровые комплекты.

По словам Кропоткина, на подготовку корпуса было выделено более 21 млн рублей.