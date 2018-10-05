Кинологи Калининградской таможни стали лучшими в обнаружении наркотиков на соревнованиях в Польше

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-05T14:21:31+03:00

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Кинологи Калининградской областной таможни в Польше приняли участие в семинаре ежегодной аттестации по выявлению лучшего кинолога и служебной собаки.

В Ольштыне провели соревнования по поиску наркотиков и табака, спрятанных в помещении и в багаже. Задания выполняли российские и польские кинологи и их собаки.

Пресс-служба региональной таможни сообщает, что в личном первенстве по обнаружению наркотических средств как в багаже, так и в помещении, победителем был признан специалист–кинолог Калининградской областной таможни Виталий Косичкин с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Грегориан. Второе место в этой же номинации занял также калининградский таможенник Максим Зайко в паре с немецкой овчаркой Тайсоном.

Приз за самый быстрый поиск получили кинолог Калининградской областной таможни Иван Жук с курцхааром по кличке Зорро.

Интересно, что в состязании использовали настоящие героин, кокаин, гашиш, марихуану, амфетамин и табачные изделия.