В Светлом двое мужчин украли 138 столбов ограждения

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-05T14:27:19+03:00

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В Светловском городском округе двое мужчин похитили столбы ограждения с территории организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Волочаевское. Злоумышленники на арендованном микроавтобусе вывезли 78 столбов и сдали их на металлолом. Перед этим один из задержанных самостоятельно похитил с этой же территории 60 столбов.

По фактам краж возбудили уголовные дела. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.