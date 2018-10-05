В Светлом двое мужчин украли 138 столбов ограждения
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В Светловском городском округе двое мужчин похитили столбы ограждения с территории организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в поселке Волочаевское. Злоумышленники на арендованном микроавтобусе вывезли 78 столбов и сдали их на металлолом. Перед этим один из задержанных самостоятельно похитил с этой же территории 60 столбов.
По фактам краж возбудили уголовные дела. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.