По поручению Шойгу в Калининграде могут открыть филиал Нахимовского училища

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-05T14:48:50+03:00

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Поручение рассмотреть возможность дислокации филиала Нахимовского училища в Калининграде министр обороны Сергей Шойгу дал командующему Балтийским Флотом во время селекторного совещания в Москве.

«Прошу рассмотреть возможность места дислокации филиала Нахимовского училища. У нас это единственный флот, на котором нет Нахимовского училища, - цитирует Шойгу пресс-служба министерства обороны. Теперь нам надо рассмотреть возможность, найти достойное, приличное место, для того, чтобы можно было там разместить Нахимовское училище. Я считаю, что это одна из важнейших точек, где должно быть образовательное учреждение нашего флота и Министерства обороны».

Сегодня единственное действующее Нахимовское военно-морское училище находится в Санкт-Петербурге. Филиалы работают во Владивостоке, Мурманске и Севастополе. Обучение ведется с пятого класса. Срок обучения - 7 лет.