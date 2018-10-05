В Янтарном МУП погасил 12-миллионый долг за газ после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-05T15:12:51+03:00

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В Янтарном муниципальное предприятие «ЭО — Янтарный» погасило долги за природный газ после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Предприятие задолжала поставщикам 12 млн рублей. В ходе проверки выяснилось, что основная причина появления задолженности – недостаточное количество собственных средств, а также экономически необоснованный тариф на производство и распределение тепла.

Светлогорская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес главы Янтарного, после этого задолженность была погашена в полном объеме.