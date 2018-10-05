Минобороны перебросило в Калининградскую область реактивные системы залпового огня «Ураган»

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-05T15:18:10+03:00

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Артиллерийские части ВМФ в Калининградской области и Крыму усилены тяжелыми артсистемами «Ураган». Об этом пишет газета «Известия».

Дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и их модернизированная версия «Ураган-1М» дадут возможность создать непроницаемый огневой заслон вдоль российского берега, а также поддержать высокоточным огнем морскую пехоту.

По данным издания, балтийские артиллеристы уже получили первые боевые машины. А в сентябре бригада провела первые ракетные стрельбы. В дальнейшем «Ураганы» будут заменены более современной дальнобойной РСЗО «Ураган-1М». Благодаря автоматизированной системе управления (АСУ) и бортовому вычислительному комплексу РСЗО может уничтожать цели в режиме реального времени без вмешательства расчета.