В Гвардейском районе участились случаи мошенничества при организации похорон

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-05T15:48:26+03:00

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В Гвардейском городском округе участились случаи мошенничества при организации похорон. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Как сообщил директор МУП «Бытовик» Александр Лавриченко специалисты предприятия зафиксировали несколько случаев, когда жителям предлагали разнообразные услуги, связанные с захоронениями и благоустройством, от лица сотрудников МУП «Бытовик». Также участились жалобы на некорректные действия и поведение ритуальных агентов, представляющихся сотрудниками муниципального предприятия.

Он отметил, что специалисты предприятия имеют соответствующий гербовый документ, подтверждающий их статус муниципальных служащих.