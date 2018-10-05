2018-10-05T15:48:26+03:00
Общество

В Гвардейском районе участились случаи мошенничества при организации похорон

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гвардейском городском округе участились случаи мошенничества при организации похорон. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Как сообщил директор МУП «Бытовик» Александр Лавриченко специалисты предприятия зафиксировали несколько случаев, когда жителям предлагали разнообразные услуги, связанные с захоронениями и благоустройством, от лица сотрудников МУП «Бытовик». Также участились жалобы на некорректные действия и поведение ритуальных агентов, представляющихся сотрудниками муниципального предприятия.

Он отметил, что специалисты предприятия имеют соответствующий гербовый документ, подтверждающий их статус муниципальных служащих.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Черняховске капитально отремонтировали центральную улицу
В Калининграде бизнесмен заплатил полумиллионный штраф после ареста квартиры
До конца года в Калининграде появится 209 дополнительных мест в детсадах
В Калининграде получивший травму докер торгового порта отсудил 700 тысяч рублей
Минтуризма показало новый видеоролик о привлекательности Калининградской области
Минобороны перебросило в Калининградскую область реактивные системы залпового огня «Ураган»
В Янтарном МУП погасил 12-миллионый долг за газ после вмешательства прокуратуры
По поручению Шойгу в Калининграде могут открыть филиал Нахимовского училища
В Светлом двое мужчин украли 138 столбов ограждения
Кинологи Калининградской таможни стали лучшими в обнаружении наркотиков на соревнованиях в Польше
На ул. Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101