2018-10-05T16:02:50+03:00
Общество

Минтуризма показало новый видеоролик о привлекательности Калининградской области

Клип презентовал в соцсетях Андрей Ермак
Александр КАТЕРУША
Поделиться:

Туристический ролик Калининградской области.

Изменить размер текста:

Очередной видеоролик о туристической привлекательности Калининградской области министр культуры и туризма региона Андрей Ермак выложил на своей странице в Facebook.

«Наконец, то чего многие так ждали, свершилось! Новое промовидео о Калининградской области готово! Смотрим, наслаждаемся и, я уверен, спорим» - написал Ермак.

Предполагая вопросы, министр решил тут же дать ответы, в частности о дороговизне нового видео.

Он написал в столбик:

1. Да, снимали Геворкяны

2. Да, дорогое

3. Каналы распростанения - соцсети и презентации региона для B2B аудитории

4. Идея ролика - продвижение новых туристических образов и символов Калининградской области

5. Да, мы готовы передать его для бесплатных показов на основании лицензионного соглашения с Министерством.

Отметим, в видео от минтуризма есть и Петр Первый и хомлины, и неизменно красивые фирменные виды вроде Рыбной деревни, Кафедрального собора, стадиона и сосен на Куршской косе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде получивший травму докер торгового порта отсудил 700 тысяч рублей
В Гвардейском районе участились случаи мошенничества при организации похорон
Минобороны перебросило в Калининградскую область реактивные системы залпового огня «Ураган»
В Янтарном МУП погасил 12-миллионый долг за газ после вмешательства прокуратуры
По поручению Шойгу в Калининграде могут открыть филиал Нахимовского училища
В Светлом двое мужчин украли 138 столбов ограждения
Кинологи Калининградской таможни стали лучшими в обнаружении наркотиков на соревнованиях в Польше
На ул. Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101
Калининградец за полтора месяца объехал воинские захоронения Первой мировой и составил их карту
ОНФ: «АтлантНИРО» купило роскошный автомобиль за 2,8 млн рублей
Силанов о ситуации в Прибрежном: По документам - все в норме, но жалобы продолжают поступать
На ул. Маточкина в Калининграде сбили велосипедиста
В Советске с водителя автобуса, сливавшего топливо, взыскали 120 тысяч рублей
В Калининграде пройдут открытые чтения стихотворений Высоцкого
Евгений Гришковец – о Романе Карцеве: «Он был для людей неразрывно связан с радостью»
Комитет муниципального контроля мэрии Калининграда возглавил Евгений Чернышев
В Гурьевске пьяная пенсионерка угрожала школьнице электрошокером
В Калининграде 14 улиц остались без горячей воды
Министр строительства: Дома необходимо обеспечивать нормальными детскими площадками и озеленением
Калининград вошел в топ популярных городов для путешествий на октябрьские выходные
В Зеленоградске отремонтировали старинное здание музея, которое заливало водой
В Калининградской области 11,5 млн рублей потратили на машины для тушения лесных пожаров
В Центральном районе Калининграда ночью сгорела закусочная
В Калининграде на Центральном рынке покупателям предлагают мухоморы
За месяц калининградские приставы арестовали 158 автомобилей должников
В Калининградской области впервые проведут Форум козоводов
В Калининграде мошенник 16 месяцев получал пенсию по инвалидности
Алиханов: В течение двух месяцев все 193 дольщика «Октан-Сервис» получат ключи от квартир