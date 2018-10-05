Минтуризма показало новый видеоролик о привлекательности Калининградской области
Туристический ролик Калининградской области.
Очередной видеоролик о туристической привлекательности Калининградской области министр культуры и туризма региона Андрей Ермак выложил на своей странице в Facebook.
«Наконец, то чего многие так ждали, свершилось! Новое промовидео о Калининградской области готово! Смотрим, наслаждаемся и, я уверен, спорим» - написал Ермак.
Предполагая вопросы, министр решил тут же дать ответы, в частности о дороговизне нового видео.
Он написал в столбик:
1. Да, снимали Геворкяны
2. Да, дорогое
3. Каналы распростанения - соцсети и презентации региона для B2B аудитории
4. Идея ролика - продвижение новых туристических образов и символов Калининградской области
5. Да, мы готовы передать его для бесплатных показов на основании лицензионного соглашения с Министерством.
Отметим, в видео от минтуризма есть и Петр Первый и хомлины, и неизменно красивые фирменные виды вроде Рыбной деревни, Кафедрального собора, стадиона и сосен на Куршской косе.