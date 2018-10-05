В Калининграде получивший травму докер торгового порта отсудил 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-05T16:25:11+03:00

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В Калининграде работник морского торгового порта отсудил компенсацию на производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Мужчина работал в порту докером-механизатором комплексной бригады. Осень 2016 года ему на ногу с автопогрузчика упала связка металлических прутков

Суд установил, что причиной несчастного случая стало нарушение технологического процесса, а именно - неподготовленность подштабельной площадки для приема груза, неустойчивое размещение перемещаемого длинномерного груза.

В результате Московский районный суд взыскал с торгового порта компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.