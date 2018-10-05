До конца года в Калининграде появится 209 дополнительных мест в детсадах

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-05T17:26:46+03:00

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До конца этого года в Калининграде в существующих детских садах появятся 209 новых мест. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов на церемонии открытия второго корпуса детсада №101 на улице Соммера.

- С учетом этого корпуса, в котором 140 мест, и еще 209 мест в существующих детских садах, которые мы откроем до конца года, появляется порядка 330 новых мест для дошкольников. Более того, сейчас мы ведем большую подготовительную работу с тем, чтобы уже в следующем году приступить к строительству двух детских садов на ул. Карамзина и на Сельме, - сказал глава Калининграда.

Он заявил, что число детсадов в Калининграде будет расти, «в том числе, для самых маленьких, начиная с полутора лет».