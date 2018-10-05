В Калининграде бизнесмен заплатил полумиллионный штраф после ареста квартиры
В Калининграде индивидуальный предприниматель заплатил полумиллионный штраф после ареста квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
Бизнесмена оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Мужчина отказался погашать задолженность, заявив, что намерен ее обжаловать.
Приставы арестовали его квартиру и находящееся в ней имущество. Однако, вместо того, чтобы оплатить долг, предприниматель явился к приставам и попросил снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью.
- Пристав разъяснил должнику, что запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью может быть снят, только после полного погашения задолженности по штрафу и исполнительскому сбору, - отметили в пресс-службе ведомства.
После этого мужчина погасил задолженность по штрафу.