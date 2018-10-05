2018-10-05T18:17:26+03:00
Общество

В Калининграде бизнесмен заплатил полумиллионный штраф после ареста квартиры

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде индивидуальный предприниматель заплатил полумиллионный штраф после ареста квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Бизнесмена оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Мужчина отказался погашать задолженность, заявив, что намерен ее обжаловать.

Приставы арестовали его квартиру и находящееся в ней имущество. Однако, вместо того, чтобы оплатить долг, предприниматель явился к приставам и попросил снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

- Пристав разъяснил должнику, что запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью может быть снят, только после полного погашения задолженности по штрафу и исполнительскому сбору, - отметили в пресс-службе ведомства.

После этого мужчина погасил задолженность по штрафу.

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