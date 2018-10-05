В Черняховске капитально отремонтировали центральную улицу

СЕГОДНЯ 18:31 2018-10-05T18:31:35+03:00

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В Черняховске на центральной улице – Калининградской – по муниципальной программе благоустройства провели капремонт тротуара и уличного освещения. Как сообщает пресс-служба областного правительства, по той же программе конкретных дел (ПКД), отремонтированы тротуары с обеих сторон по ул. Курчатова от дома №6 до ул. Капитана Линчевского, на ул. Пушкина, на участке от ул. Победы до ул. Гоголя.

Как отметил министр по муниципальному развитию Александр Торба, ПКД в Черняховском городском округе полностью завершена.

В 2018 году областным бюджетом на софинансирование программы в муниципалитете предусмотрено более 14 миллионов рублей.

Кроме того, по ПКД в этом году в муниципалитете проведена модернизация системы водоснабжения на артезианских скважинах в поселках Покровское, Каменское, Пеньки, Липовка, Краснополянское, обустроено уличное освещение в поселках Каменское и Покровское.

Всего в 2018 году на реализацию программы конкретных дел в регионе из областного бюджета выделено 190 млн рублей. Не менее 50% финансирования направлено на улучшение качества водоснабжения.