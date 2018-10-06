2018-10-06T11:35:06+03:00
Происшествия

В Балтийске злоумышленник расплатился за продукты чужой кредиткой

Кирилл Алексеев
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54-летняя жительница Балтийска потеряла две банковские карточки и почему-то не заблокировала их. То ли забыла, то ли просто отложила на потом. А зря. Потому что карточки нашел 33-летний мужчина, проживавший с дамой на одной улице. Карточки он прикарманил и сразу отправился в магазин. С одной кредитки снял все деньги, а другой расплатился за продукты. Общий ущерб составил 4 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, злоумышленника удалось оперативно задержать, благо его преступные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь ему может грозить до двух лет колонии.

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