2018-10-06T11:48:09+03:00
Происшествия

C марта по октябрь в Калининградской области произошло 13 лесных пожаров

Кирилл Алексеев
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С марта по октябрь 2018 года в лесах Калининградской области произошло 13 пожаров общей площадью 2,3 гектара. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, лесные пожары были зафиксированы на территориях Краснознаменского, Калининградского, Багратионовского, Гвардейского и Славского лесничеств. Все возгорания были ликвидированы в течение нескольких часов после обнаружения. Крупных пожаров в области не допущено.

Кроме того, специалисты лесопожарных служб получили новые автомобили. На покупку специализированного автотранспорта в этом году из областного бюджета выделено 11,5 миллиона рублей. На эту сумму приобрели четыре машины, которые отправились на пожарно-химические станции «Багратионовск», «Краснознаменск», «Славск» и пожарный пост на Куршской косе.

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