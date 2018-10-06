2018-10-06T12:15:17+03:00
Спорт

Перепутали пояса: матч сборных России и Швеции в Калининграде начнется на час позже

Кирилл Алексеев
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Матч Лиги наций между сборными России и Швеции, который пройдет в Калининграде 11 октября, начнется на час позже из-за ошибки УЕФА и РФС. Дело в том, что когда составлялось расписание игр, не учли разницу во времени между Москвой и Калининградом, которая составляет один час. В 21:45, когда начнется матч в Калининграде, в Москве будет уже 22:45.

Время начала матча решили не менять, потому что до игры осталось совсем мало времени.

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