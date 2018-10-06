2018-10-06T12:24:33+03:00
Происшествия

Житель Багратионовска избил 71-летнюю мать черенком от лопаты

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в больницу Багратионовска обратилась 71-летняя женщина. Медики диагностировали у нее перелом грудины. Пенсионерка рассказала, что серьезную травму нанес ей родной сын: на приусадебном участке между ними произошел конфликт, и 44-летний мужчина ударил мать черенком от лопаты.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция разыскивает жителя Славска, который подозревается в краже - ФОТО
В Калининграде разработали проект реконструкции улицы Карташева
С начала года МФЦ Калининграда посетили более 245 тысяч горожан
Перепутали пояса: матч сборных России и Швеции в Калининграде начнется на час позже
C марта по октябрь в Калининградской области произошло 13 лесных пожаров
В Балтийске злоумышленник расплатился за продукты чужой кредиткой
В Черняховске капитально отремонтировали центральную улицу
В Калининграде бизнесмен заплатил полумиллионный штраф после ареста квартиры
До конца года в Калининграде появится 209 дополнительных мест в детсадах
В Калининграде получивший травму докер торгового порта отсудил 700 тысяч рублей
Минтуризма показало новый видеоролик о привлекательности Калининградской области
В Гвардейском районе участились случаи мошенничества при организации похорон
Минобороны перебросило в Калининградскую область реактивные системы залпового огня «Ураган»
В Янтарном МУП погасил 12-миллионый долг за газ после вмешательства прокуратуры
По поручению Шойгу в Калининграде могут открыть филиал Нахимовского училища
В Светлом двое мужчин украли 138 столбов ограждения
Кинологи Калининградской таможни стали лучшими в обнаружении наркотиков на соревнованиях в Польше
На ул. Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101