Житель Багратионовска избил 71-летнюю мать черенком от лопаты

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-06T12:24:33+03:00

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Накануне в больницу Багратионовска обратилась 71-летняя женщина. Медики диагностировали у нее перелом грудины. Пенсионерка рассказала, что серьезную травму нанес ей родной сын: на приусадебном участке между ними произошел конфликт, и 44-летний мужчина ударил мать черенком от лопаты.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.