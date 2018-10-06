2018-10-06T13:30:36+03:00
Общество

С начала года МФЦ Калининграда посетили более 245 тысяч горожан

Кирилл Алексеев
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В этом году в МФЦ Калининграда можно обратиться за получением 268 государственных и муниципальных услуг (функций). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, добавив, что ежедневно с начала года центр посещает в среднем 1200 человек.

- Всего за 9 месяцев 2018 года в центре обслужено 245 274 заявителя. Среднее время ожидания в очереди не превысило установленный федеральный норматив – 15 минут, - отметили в пресс-службе.

В 2018 году расширен перечень услуг, которые можно получить, обратившись в многофункциональный центр. Теперь в МФЦ Калининграда можно подать документы для оказания услуг по предоставлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также по предоставлению дополнительного областного материнского (семейного) капитала.

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