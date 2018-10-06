В Калининграде разработали проект реконструкции улицы Карташева

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-06T13:38:50+03:00

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Вице-мэр Калининграда Артур Крупин, отвечая на вопрос жителей улицы Карташева в поселке Космодемьянского о дорожном ремонте, заявил, что мэрией разработал проект реконструкции этой магистрали на всем ее протяжении - от Балтийского шоссе до улицы Магнитогорской.

- Этот проект получил положительное заключение государственной экспертизы, - сказал Артур Крупин. - В проект входит реконструкция проезжей части, устройство тротуаров, нормативного освещения, заездные карманы с остановочными комплексами для общественного транспорта и, конечно же, переустройство всех инженерных коммуникаций, которые находятся в ветхом состоянии и расположены под проезжей частью улицы Карташева.

В ноябре документы планируется направить в правительство Калининградской области для рассмотрения губернатором и определения возможности включения в одну из региональных программ.