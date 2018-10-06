Полиция разыскивает жителя Славска, который подозревается в краже - ФОТО
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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ОМВД России по Московскому району разыскивается Аксенов Виктор Васильевич, 1973 года рождения, зарегистрированный по адресу: посёлок Майское Славского района, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража".
Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Аксёнова, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-473, 8911476488 или 02.