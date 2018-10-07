2018-10-07T11:49:38+03:00
Происшествия

В Калининграде разыскивают 14-летнего подростка, покинувшего больницу

Сейчас местонахождение пропавшего неизвестно
Карен АПРИЯНЦ
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Фото разыскиваемогоФото разыскиваемогоФото: пресс-служба областного УМВД.
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В Калининграде полиция разыскивает 14-летнего Валентина Андрианова, который 6 октября ушел из из детского отделения инфекционной больницы на ул. Фрунзе. Как сообщили в региональном УМВД, сейчас его местонахождение не известно.

На вид подростку 14-15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, смуглый, волосы черные, короткие, глаза карие. Он был одет в темную тряпичную куртку, джинсы темного цвета, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентина, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 554-503, 554-502, 554-506, 02 или 102.

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