2018-10-07T12:19:43+03:00
Общество

В Калининграде установили самые высокие опоры ЛЭП в России в виде якорей

Высота конструкции составляет 112 метров
Карен АПРИЯНЦ
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Одним из первых между опорами под ЛЭП прошёл барк «Крузенштерн»Одним из первых между опорами под ЛЭП прошёл барк «Крузенштерн»Фото: Янтарьэнерго
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В субботу, в Калининграде на берегу Преголи установили 112-метровые опоры ЛЭП в виде якорей. Об этом сообщили в «Янтарьэнерго».

— Впервые в России установлены такие высокие стилизованные опоры. Компания «Янтарьэнерго» уже подала две заявки на регистрацию рекорда — в Книгу рекордов России, как самые высокие стилизованные опоры ЛЭП, а также в международное агентство «Интеррекорд», как самые высокие стилизованные опоры ЛЭП в виде якорей, — заявил председатель совета директоров «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Опоры связывают часть часть линии электропередач, которая строится для технологического присоединения Прегольской ТЭС. Одним из первых между опорами под ЛЭП прошёл барк «Крузенштерн». Высота мачт судна составляет 55 м.

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