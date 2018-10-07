«Балтика» проиграла «Нижнему Новгороду» в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-07T12:38:22+03:00

В результате команда осталась на 17 позиции в турнирной таблице

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В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» на выезде добился победы над «Балтикой». Матч на стадионе в Калининграде завершился со счетом 2:1.

Счёт игры в середине первого тайма открыл «балтиец» Сослан Таказов. Однако в конце тайма забил Аркадий Симанов из команды соперников. Победу гостям во второй половине встречи принёс гол Максима Палиенко.

В результате игры «Нижний Новгород» поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Балтика» осталась на 17-й позиции.