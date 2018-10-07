2018-10-07T13:47:27+03:00
Происшествия

В Калининграде на площади Победы столкнулись 5 автомобилей

Водители двух иномарок ехали по встречной полосе
Карен АПРИЯНЦ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую субботу вечером в на площади Победы произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, «Мерседес» и «Опель» ехали по встречке и врезались с двумя автомобилями. Первая иномарка также столкнулась с еще одной машиной, ехавшей по встречному направлению. Информации о пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

В центре Калининграда столкнулись сразу 5 автомобилей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Балтика» проиграла «Нижнему Новгороду» в Калининграде
В Калининграде установили самые высокие опоры ЛЭП в России в виде якорей
В Калининграде разыскивают 14-летнего подростка, покинувшего больницу
Полиция разыскивает жителя Славска, который подозревается в краже - ФОТО
В Калининграде разработали проект реконструкции улицы Карташева
С начала года МФЦ Калининграда посетили более 245 тысяч горожан
Житель Багратионовска избил 71-летнюю мать черенком от лопаты
Перепутали пояса: матч сборных России и Швеции в Калининграде начнется на час позже
C марта по октябрь в Калининградской области произошло 13 лесных пожаров
В Балтийске злоумышленник расплатился за продукты чужой кредиткой
В Черняховске капитально отремонтировали центральную улицу
В Калининграде бизнесмен заплатил полумиллионный штраф после ареста квартиры
До конца года в Калининграде появится 209 дополнительных мест в детсадах
В Калининграде получивший травму докер торгового порта отсудил 700 тысяч рублей
Минтуризма показало новый видеоролик о привлекательности Калининградской области
В Гвардейском районе участились случаи мошенничества при организации похорон
Минобороны перебросило в Калининградскую область реактивные системы залпового огня «Ураган»
В Янтарном МУП погасил 12-миллионый долг за газ после вмешательства прокуратуры
По поручению Шойгу в Калининграде могут открыть филиал Нахимовского училища
В Светлом двое мужчин украли 138 столбов ограждения
Кинологи Калининградской таможни стали лучшими в обнаружении наркотиков на соревнованиях в Польше
На ул. Соммера в Калининграде открылся новый корпус детсада №101