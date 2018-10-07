В Калининграде на площади Победы столкнулись 5 автомобилей

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-07T13:47:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу вечером в на площади Победы произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, «Мерседес» и «Опель» ехали по встречке и врезались с двумя автомобилями. Первая иномарка также столкнулась с еще одной машиной, ехавшей по встречному направлению. Информации о пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.