В Калининграде на площади Победы столкнулись 5 автомобилей
Водители двух иномарок ехали по встречной полосе
Изменить размер текста:
В минувшую субботу вечером в на площади Победы произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, «Мерседес» и «Опель» ехали по встречке и врезались с двумя автомобилями. Первая иномарка также столкнулась с еще одной машиной, ехавшей по встречному направлению. Информации о пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.
В центре Калининграда столкнулись сразу 5 автомобилей.