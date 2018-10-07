В Черняховске разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-07T17:28:44+03:00

Она ушла из дома три дня назад

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Полиция разыскивает в Черняховске пропавшую 15-летнюю Екатерину Лукьяненко. Как сообщили в региональном управлении МВД, 5 октября школьница ушла из дома в посёлке Липовка и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Она была одета в чёрную куртку с капюшоном, бордовые лосины и тёмно-синие кроссовки. При себе у девочки был сиреневый спортивный рюкзак. Рост 160-165 см, голубые глаза, тёмно-русые волосы средней длины, плотное телосложение. На вид подростку 15-17 лет.

Если вы знаете, где находится Екатерина, то сообщите об этом по телефонам: 8 (900) 346-40-69, 8 (952) 054-89-61, 8 (900) 351-80-38, 102 или 02.