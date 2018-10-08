2018-10-08T10:02:31+03:00
Происшествия

За один день в Калининградской области потерялись шесть грибников

Одну женщину найти не смогли
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В минувшее воскресенье 7 октября в Калининградской области потерялись шесть грибников. В их поисках участвовали спасатели МЧС, которые поздним вечером получили сообщения о пропаже людей.

Так уже ночью на территории Багратионовского района в лесу отыскали мужчину и женщину. А на территории Полесского района из леса вывели мужчину и двух женщин. Медицинская помощь им всем не потребовалась.

Однако, не все истории завершились благополучно. Так, в 21.05 поступила информация о том, что в лесу под Правдинском заблудилась женщина. Для ее поиска была создана группировка сил и средств в составе 7 человек и 2 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалась поисково-спасательная группа. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в воскресенье поиск результатов, увы, не дал.

Сегодня, 8 октября, с наступлением светлого времени суток поиск женщины продолжили.

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