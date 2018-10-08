Калининградцу грозят два года «зоны» за три сковородки

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-08T10:29:43+03:00

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Директор одного из хозяйственных магазинов Калининграда явился в полицию Ленинградского района с заявлением о краже трех сковородок. Эти предметы кухонной утвари бесследно пропали из торгового зала. Впрочем, как оказалось после просмотра установленных в хозмаге записей видеокамер наблюдения, не совсем бесследно. На кадрах оказался вполне отчетливо запечатлен похититель.

- В результате комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника и задержали ранее уже судимого за кражу 39-летнего жителя города, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Гражданин пояснил, что продал похищенное на одно из рынков.

По закону, мужику теперь светят два года лишения свободы, и с учетом судимости в анамнезе на снисхождение суда особо рассчитывать не приходится. Зато можно представить грядущий диалог в зоне:

- За что сидишь?

- За сковородки.

- Бывает. Я, помню, тоже как-то на кастрюлях погорел…