2018-10-08T10:29:43+03:00
Происшествия

Калининградцу грозят два года «зоны» за три сковородки

Оказалось, что хозяйственный магазин навестил ранее уже судимый горожанин
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор одного из хозяйственных магазинов Калининграда явился в полицию Ленинградского района с заявлением о краже трех сковородок. Эти предметы кухонной утвари бесследно пропали из торгового зала. Впрочем, как оказалось после просмотра установленных в хозмаге записей видеокамер наблюдения, не совсем бесследно. На кадрах оказался вполне отчетливо запечатлен похититель.

- В результате комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника и задержали ранее уже судимого за кражу 39-летнего жителя города, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Гражданин пояснил, что продал похищенное на одно из рынков.

По закону, мужику теперь светят два года лишения свободы, и с учетом судимости в анамнезе на снисхождение суда особо рассчитывать не приходится. Зато можно представить грядущий диалог в зоне:

- За что сидишь?

- За сковородки.

- Бывает. Я, помню, тоже как-то на кастрюлях погорел…

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде начался месячник по уборке и благоустройству
В Калининграде перекроют улицы для проведения строевой прогулки курсантов военного училища
В Калининградской области впервые заметили зубра
Под Калининградом «Мазда» улетела в кювет: пострадала 81-летняя пассажирка
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в октябре
В Зеленоградске отметят День оранжевой тыквы
Калининградец цинично обманул мать сокамерника по следственному изолятору
На новую ярмарку на улице Суздальской в Калининграде будет заезжать автобус №37
В Калининград завезли 2 тонны зараженной цветной капусты
Силанов пригрозил подрядчикам штрафами за срыв сроков ремонта дворов в Калининграде
На улице Горького в Калининграде сбили пешехода
Под Калининградом таксист скрылся с чужим мобильным телефоном
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах не будет электричества и воды
Власти не разрешили подрядчику полностью огородить Летнее озеро
Баскетболист из Гусева в составе сборной России выиграл молодежный кубок мира
Алиханов: Дом Советов начнем восстанавливать уже в следующем году
За один день в Калининградской области потерялись шесть грибников
В Черняховске разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу
В Калининграде на площади Победы столкнулись 5 автомобилей
«Балтика» проиграла «Нижнему Новгороду» в Калининграде
В Калининграде установили самые высокие опоры ЛЭП в России в виде якорей