Алиханов: Дом Советов начнем восстанавливать уже в следующем году

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-08T10:47:52+03:00

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Областное правительство планирует выкупить Дом Советов в собственность региона и восстанавливать уже в следующем году. Об этом на своей странице в Intagram написал губернатор Антон Алиханов.

- Свезём всех чиновников туда, - добавил глава региона.

Отметим, что в конце 2017 года Алиханов на заседании Совета по культуре заявил, что Дом Советов превратят в музейное пространство.

- Пока не буду говорить подробно, но и Дом Советов, мы думаем, тоже станет своеобразным музейным центром. Если все случится, мы отдельно представим то видение, которое есть у инвесторов. Они тоже хотят сделать культурное пространство. Так что в центре города у нас будет скопление музеев, - сказал тогда Алиханов.