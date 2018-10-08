2018-10-08T10:51:53+03:00
Спорт

Баскетболист из Гусева в составе сборной России выиграл молодежный кубок мира

Соревнования по стритболу прошли в Китае
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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В китайском городе Сиань провели финал молодежного кубка мира по уличному баскетболу. В специализированном стритбольном центре собралось 40 мужских и женских команд.

В составе сборной России выступал наш земляк, уроженец Гусева Станислав Шаров.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша команда выиграла семь матчей подряд. Были обыграны сверстники из Нидерландов, Киргизии, Франции, Египта, Тайвани, Венгрии и Латвии.

Стас Шаров стал вторым среди россиян и девятым в общем рейтинге по результативности.

Станислав Шаров – уроженец Гусева и экс-игрок сборной БФУ имени Канта, ныне учится в магистратуре Московской государственной академии физкультуры и выступает за отечественную стритбольную команду Gagarin на международной арене.

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