Власти не разрешили подрядчику полностью огородить Летнее озеро

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-08T10:53:09+03:00

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Мэр Калининграда не разрешил подрядчику оградить всю территорию Летнего озера для проведения работ по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее представители подрядной организации попросили разрешения оградить сразу всю территорию, где планируется производство работ, чтобы горожане не мешали рабочим.

- Глава города отметил, что недопустимо сейчас, когда работы практически не ведутся, а на улице хорошая погода, блокировать людям доступ к прогулочной зоне. Огорожена должна быть только та территория, где непосредственно осуществляется благоустройство, - сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Напомним, по итогам открытого аукциона муниципальный контракт на благоустройство Летнего озера был заключен с компанией «Вест-Проект». В результате торгов начальная цена контракта была снижена с 55 млн. рублей до 47,6 млн.