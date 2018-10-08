Под Калининградом таксист скрылся с чужим мобильным телефоном

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-08T11:03:36+03:00

Пассажир оставил гаджет в залог, пока ходил за деньгами, чтобы рассчитаться за поездку

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Добравшись до дома на такси, житель города Светлый вдруг обнаружил, что денег у него при себе нет.

Однако сообразительный светловчанин нашел оптимальный, как ему показалось, выход из ситуации. Он вручил таксисту свой мобильный телефон в залог, объяснив, что сейчас метнется за наличными и расплатится за поездку. Однако, когда запыхавшийся горожанин вновь появился у подъезда, таксомотора там не обнаружил. Видимо, водитель решил, что стоимость мобильника вполне покрывает понесенные им издержки.

С таким раскладом пассажир оказался не согласен и отправился в полицию. Оперативники угрозыска задержали нетерпеливого таксиста. Оказалось, тот успел благополучно продать чужой гаджет.

Теперь мужчина-молния будет вынужден притормозить – вплоть до пяти лет в исправительной колонии.