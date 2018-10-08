Силанов пригрозил подрядчикам штрафами за срыв сроков ремонта дворов в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-08T13:24:44+03:00

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Подрядчиков ремонта дворов в Калининграде ожидают штрафные санкции за несвоевременное выполнение условий контрактов. Об этом заявил глава города Алексей Силанов в ходе выездного рабочего совещания, сообщает пресс-служба мэрии.

Ряд дворовых территорий в Калинниграде ремонтируются с отставанием от графика. Это дворы на ул. Дарвина, 1а, 1-3, 5-7, ул. Киевская, 32-34, 36, 40-48, ул. Тихорецкая, 11-17; ул. Киевская, 74а-74е, ул. Тобольская, 35-47, 27-33; ул. Молочинского, 27-45, ул. Молочинского, 47-49.

- Отставание в среднем составляет около месяца. Алексей Силанов порекомендовал увеличить количество рабочих на объектах и напомнил подрядчикам, что за несвоевременное выполнение условий контракта предусмотрены штрафные санкции, которые будут применены в полной мере, - отметили в городской пресс-службе.