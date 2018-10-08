В Калининград завезли 2 тонны зараженной цветной капусты
В партии свежей цветной капусты, которая прибыла в Калининградскую область из Македонии, были обнаружены живые насекомые. Две тонны продукции обследовали специалисты карантинного фитосанитарного контроля.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, наличие в капусте опасного карантинного вредителя растений – западного (калифорнийского) цветочного трипса – было подтверждено.
Капуста была отправлена на обеззараживание.
Клифорнийский цветочный трипс – вредитель растений, ограниченно распространенный на территории РФ. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.