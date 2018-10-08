2018-10-08T13:28:14+03:00
Общество

В Калининград завезли 2 тонны зараженной цветной капусты

На растениях обнаружили живых насекомых
Александр КАТЕРУША
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До рынка капуста не доехала.До рынка капуста не доехала.Фото: Александр КАТЕРУША
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В партии свежей цветной капусты, которая прибыла в Калининградскую область из Македонии, были обнаружены живые насекомые. Две тонны продукции обследовали специалисты карантинного фитосанитарного контроля.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, наличие в капусте опасного карантинного вредителя растений – западного (калифорнийского) цветочного трипса – было подтверждено.

Капуста была отправлена на обеззараживание.

Клифорнийский цветочный трипс – вредитель растений, ограниченно распространенный на территории РФ. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.

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