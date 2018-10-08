2018-10-08T13:35:16+03:00
Общество

На новую ярмарку на улице Суздальской в Калининграде будет заезжать автобус №37

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На новую фермерскую ярмарку на улице Суздальской в Калининграде будет заезжать 37-ой маршрут городского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ярмарка заработала на минувших выходных. В первый день ее работы посетителей на место торговли доставляли бесплатные микроавтобусы-шатлы.

- Сегодня было тестирование площадки, большинство покупателей и продавцов приехали, по их собственным словам, на разведку. Мы прислушивались к их мнению. Очень многие отмечали необходимость организации сюда регулярного транспортного сообщения. Надеемся, что оно заработает к следующим выходным. И, конечно, организаторам нужно поработать с фермерами. Сегодня их было немного, хотя условия для торговли на Суздальской хорошие, –сказал министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.

На новой площадке установили 60 павильонов с подключенным электричеством. Каждый из них рассчитан на два торговых места. Проект позволяет увеличить число помещений до 75, а число торговых мест – до 150.

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