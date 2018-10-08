На новую ярмарку на улице Суздальской в Калининграде будет заезжать автобус №37
На новую фермерскую ярмарку на улице Суздальской в Калининграде будет заезжать 37-ой маршрут городского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ярмарка заработала на минувших выходных. В первый день ее работы посетителей на место торговли доставляли бесплатные микроавтобусы-шатлы.
- Сегодня было тестирование площадки, большинство покупателей и продавцов приехали, по их собственным словам, на разведку. Мы прислушивались к их мнению. Очень многие отмечали необходимость организации сюда регулярного транспортного сообщения. Надеемся, что оно заработает к следующим выходным. И, конечно, организаторам нужно поработать с фермерами. Сегодня их было немного, хотя условия для торговли на Суздальской хорошие, –сказал министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.
На новой площадке установили 60 павильонов с подключенным электричеством. Каждый из них рассчитан на два торговых места. Проект позволяет увеличить число помещений до 75, а число торговых мест – до 150.